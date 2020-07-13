В США застрелили в авто восходящую андеграунд-звезду рэпа Lil Marlo

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Убийство Lil Marlo произошло на фоне вспышек насилия в Атланте в последние недели после бурного периода протестов против произвола полиции

Начинающий, но уже популярный в США рэпер из Атланты Lil Marlo (Рудольф Джонсон), был застрелен вечером 11 июля у себя в авто. Об этом со ссылкой на полицию города пишет New York Times.

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Офицеры сначала отреагировали на сообщение об аварии на автостраде I-285 около 23:30, но в салоне машины обнаружили мертвого водителя с огнестрельными ранениями.

Lil Marlо вышел, как и многие из тамошней рэп-субкультуры, из трущоб Атланты в Bowen Homes, "мира оружия и наркоторговли, который окружал его с детства", пишет издание. "Я знаю, как выжить в джунглях", - говорил он, рассуждая о своем районе как "пристанище убийц и наркоторговцев". Музыка Lil Marlo была о том, чему он был свидетелем с юных лет.

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По словам его коллеги по сцене Lil Yachty, в день убийства они с утра записывали новый трек. По данным правоохранителей, незадолго до трагедии Lil Marlo уехал с вечеринки. На момент убийства ему было 30 лет. У рэпера остались двое детей, мать и сестра.

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Видео: WSHH / WORLDSTARHIPHOP

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Теги: рэпер, стрельба, убийство, музыка, расстрел, атланта, Lil Marlo
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