В США застрелили в авто восходящую андеграунд-звезду рэпа Lil Marlo

Начинающий, но уже популярный в США рэпер из Атланты Lil Marlo (Рудольф Джонсон), был застрелен вечером 11 июля у себя в авто. Об этом со ссылкой на полицию города пишет New York Times.

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Офицеры сначала отреагировали на сообщение об аварии на автостраде I-285 около 23:30, но в салоне машины обнаружили мертвого водителя с огнестрельными ранениями.

Lil Marlо вышел, как и многие из тамошней рэп-субкультуры, из трущоб Атланты в Bowen Homes, "мира оружия и наркоторговли, который окружал его с детства", пишет издание. "Я знаю, как выжить в джунглях", - говорил он, рассуждая о своем районе как "пристанище убийц и наркоторговцев". Музыка Lil Marlo была о том, чему он был свидетелем с юных лет.

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По словам его коллеги по сцене Lil Yachty, в день убийства они с утра записывали новый трек. По данным правоохранителей, незадолго до трагедии Lil Marlo уехал с вечеринки. На момент убийства ему было 30 лет. У рэпера остались двое детей, мать и сестра.

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Видео: WSHH / WORLDSTARHIPHOP