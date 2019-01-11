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11.01.2019, 08:40

В Пуэрто-Рико убит первый открытый латиноамериканский гей-рэпер

В Пуэрто-Рико убит первый открытый латиноамериканский гей-рэпер - Фото
Кевин Фрет (скриншот из видеозаписи)

Помимо музыкальной деятельности Кевин Фрет был известен как активный член ЛГБТ-сообщества среди латиноамериканцев

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На 25-м году жизни в столице Пуэрто-Рико был застрелен Кевин Фрет — первый открытый гей в латино-рэпе. Об этом пишет местная газета El Nuevo Dia.

Убийство произошло в Сан-Хуане вчера вечером, 10 января: в рэпера, который ехал на мотоцикле, выстрелили восемь раз.

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Последний видеоклип Фрета на песню "Soy Asi" до убийства успел собрать более 600 тысяч просмотров.

Видео: kevin fret

Это 22-е убийство в Пуэрто-Рико с начала года. Местная полиция говорит о "насильственном кризисе" на улицах острова в последние недели.

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Теги: рэпер, Пуэрто-Рико, смерть, убийство, Кевин Фрет
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