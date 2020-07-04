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"Крым - Россия". Скандальный ОАСК отменил запрет СБУ на въезд рэпера Элджея

04.07.2020, 10:12
Фото: Instagram Алексея Узенюка

Запись якобы выступления Элджея в Коктебеле недоступна на Youtube, суд решил, что вывод о незаконном посещении Крыма безоснователен

Окружной административный суд Киева отменил запрет СБУ на въезд российскому рэперу Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк). Об этом говорится в решении суда от 25 июня.

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В ноябре 2018 года Служба безопасности Украины запретила рэперу въезд на три года на основании депутатского запроса нардепа 8-го созыва Владимира Парасюка. В запросе было указано, что в Youtube есть видеозапись выступления Элджея в оккупированном Крыму, в Коктебеле.

Кроме того, по информации СБУ, в октябре 2018 года в интервью одному из российских изданий Элджей заявил, что Крым – это "российская территория, в которую Россия исторически много вложила".

Однако в связи с тем, что видеозапись якобы выступления Элджея в Крыму по состоянию на сегодня недоступна в Youtube, суд посчитал, что вывод СБУ о незаконном посещении рэпером Крыма безоснователен, а сведения из Youtube получены без должной верификации.

На основании этого суд принял решение удовлетворить иск Элджея и отменить решение СБУ. Кроме того, суд взыскал 1 536 гривень бюджетных средств СБУ в пользу рэпера.

  • За май СБУ запретила въезд в Украину российскому продюсеру Максиму Фадееву и четырем неонацистам.
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Денис Юдин, Юрий Смирнов
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