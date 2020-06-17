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Российской актрисе, которая незаконно посещала Крым, разрешили въезд в Украину

Российской актрисе, которая незаконно посещала Крым, разрешили въезд в Украину - Фото
Екатерина Варнава (фото - facebook.com/ekaterina.varnava)
17.06.2020, 00:06

Врио министра культуры приказала исключить Екатерину Варнаву из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины

Министерство культуры исключило из "черного списка" российскую телеведущую и актрису Екатерину Варнаву, которая незаконно посещала оккупированный Крым. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте министерства.

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Временно исполняющая обязанности министра культуры Светлана Фоменко приказала исключить Варнаву из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Какова причина такого решения, в Минкультуры не объяснили. 

По информации Укринформа, Государственное агентство по вопросам кино в 2019 году запретило демонстрацию и распространение на территории Украины фильма "Восемь первых свиданий", в котором снимались Владимир Зеленский и Екатерина Варнава. Фильм, по данным агентства, был запрещен из-за Варнавы, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины из-за выступления в оккупированном Крыму.

Вадим Ребрина
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