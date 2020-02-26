Новый канал оспорил внесение ведущей из РФ в список угрожающих нацбезопасности

Екатерина Варнава (Фото: Facebook Варнавы)

Новый канал оспорил внесение российской ведущей Екатерины Варнавы в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Иск подан в ОАСК к СБУ и Министерству культуры, молодежи и спорта. Новый канал просит суд отменить приказ министерства о дополнении перечня на основании обращения СБУ о включении в этот перечень Варнавы.

Среди других требований иска - признать противоправным обращение СБУ в Минкультуры о внесении ведущей тв перечень.

Подготовительное заседание назначено на 24 марта.

СПРАВКА. Екатерина Варнава - российская актриса кино и телевидения, телеведущая. Участник и хореограф шоу Comedy Woman . В 2014 году стала ведущей телевизионного проекта на Новом канале , где проработала до 2017 года, пока ей не запретили въезд за посещение Крыма . В марте 2019 года Минкультуры включило ее в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. Екатерина Варнава - российскаяComedy Woman В 2014 году стала ведущей телевизионного проектаНовом каналеКрыма2019Минкультуры

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