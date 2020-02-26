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Новый канал оспорил внесение ведущей из РФ в список угрожающих нацбезопасности

Новый канал оспорил внесение ведущей из РФ в список угрожающих нацбезопасности - Фото
Екатерина Варнава (Фото: Facebook Варнавы)
26.02.2020, 12:31

Канал просит суд отменить соответствующий приказ Минкультуры

Новый канал оспорил внесение российской ведущей Екатерины Варнавы в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Иск подан в ОАСК к СБУ и Министерству культуры, молодежи и спорта. Новый канал просит суд отменить приказ министерства о дополнении перечня на основании обращения СБУ о включении в этот перечень Варнавы.

Среди других требований иска - признать противоправным обращение СБУ в Минкультуры о внесении ведущей тв перечень.

Подготовительное заседание назначено на 24 марта. 

СПРАВКА. Екатерина Варнава - российская актриса кино и телевидения, телеведущая. Участник и хореограф шоу Comedy WomanВ 2014 году стала ведущей телевизионного проекта на Новом канале, где проработала до 2017 года, пока ей не запретили въезд за посещение Крыма. В марте 2019 года Минкультуры включило ее в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.

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Шилин Михаил
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новый канал екатерина варнава ОАСК угроза нацбезопасности
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