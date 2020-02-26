Новый канал оспорил внесение ведущей из РФ в список угрожающих нацбезопасности

Новый канал оспорил внесение российской ведущей Екатерины Варнавы в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева.
Иск подан в ОАСК к СБУ и Министерству культуры, молодежи и спорта. Новый канал просит суд отменить приказ министерства о дополнении перечня на основании обращения СБУ о включении в этот перечень Варнавы.
Среди других требований иска - признать противоправным обращение СБУ в Минкультуры о внесении ведущей тв перечень.
Подготовительное заседание назначено на 24 марта.
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