В Украину не пустили российских пропагандистов. Ехали читать лекции - видео

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Трем российским пропагандистам запретили въезд в Украину на три года

Пограничники в Украину не пустили трех российских пропагандистов, которые ехали читать лекции на тему "Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вчера пограничники обнаружили гражданина России 1985 года рождения. Мужчина прилетел рейсом из Минска и отметил, что следует с деловой целью по приглашению одной организации проводить тренинги и занятия.

"Пограничники установили, что прибывший лектор, сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии Жириновского в Московскую Думу, а также является "специалистом" в вопросах информационной и кибервойны", - отметили в пресс-службе.

По данным Госпогранслужбы, лекции на эту тему он читал во временно оккупированном Крыму в так называемом в молодежно-патриотическом лагере "Донузлав-2015". Тогда организаторы, всероссийская организация "Боевое братство", наградили его медалью "Участник шествия "Бессмертный полк". Россиянину запретили въезд в Украину на три года.

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Рейсом из Минска прилетел еще один россиянин 1986 года рождения, он также ехал читать лекции о продвижении контента в соцсетях. Ранее он посещал оккупированный Крым, ему запрещен въезд в Украину на три года.

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники не пропустили и 40-летнюю россиянку, которая прилетела из Минска. Было установлено, что женщина занимает должность в запрещенном в Украине интернет-ресурсе.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко уточнил LIGA.net, что речь идет о Яндексе.

  • 19 января сотрудники Госпогранслужбы отказали во въезде в Украину четырем российским артистам, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы.
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Теги: российские пропагандисты, госпогранслужба, соцсети, видео, лекции, андрей демченко
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