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В Украину не пустили четырех актеров из России

В Украину не пустили четырех актеров из России - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
19.01.2020, 17:37

Один из артистов незаконно посещал Крым, еще трое – не смогли объяснить цели посещения Украины

Сотрудники Госпогранслужбы отказали во въезде в Украину четырем российским артистам, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники не называют имен артистов. По данным сайта Musin.zp, сегодня в Запорожье должен был состояться спектакль "Идея Фикс" с россиянами Маратом Башаровым, Ларисой Удовиченко и Сергеем Колесниковым в главных ролях.

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Украинские правоохранители установили, что один из артистов незаконно посещал временно оккупированную территорию Крыма. Ему запретили посещать Украину и поставили соответствующую отметку в паспорте.

Еще троих актеров не пустили, поскольку они не смогли объяснить цели своего пребывания в Украине.

  • Ранее запорожский портал 061.ua сообщал, что Башаров якобы отказался лететь в Запорожье, потому что понимал: его не пустят.

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