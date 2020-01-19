В Украину не пустили четырех актеров из России

Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники Госпогранслужбы отказали во въезде в Украину четырем российским артистам, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники не называют имен артистов. По данным сайта Musin.zp, сегодня в Запорожье должен был состояться спектакль "Идея Фикс" с россиянами Маратом Башаровым, Ларисой Удовиченко и Сергеем Колесниковым в главных ролях.

Читайте также: Депутаты просят СБУ запретить въезд певцам из РФ Сюткину и Серову

Украинские правоохранители установили, что один из артистов незаконно посещал временно оккупированную территорию Крыма. Ему запретили посещать Украину и поставили соответствующую отметку в паспорте.

Еще троих актеров не пустили, поскольку они не смогли объяснить цели своего пребывания в Украине.

Ранее запорожский портал 061.ua сообщал, что Башаров якобы отказался лететь в Запорожье, потому что понимал: его не пустят.

Смотрите также: Российской блогерше запретили въезд в Украину: видео