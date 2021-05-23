Стрельба и ранение двоих израильтян в Умани. Задержан подозреваемый

Сегодня, 23 мая, в Умани правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе, которая произошла в городе вчера. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Как отмечается, задержан 22-летний гражданин Израиля. В полиции Умани открыли уголовное производство по факту хулиганства.

Правоохранители напоминают, что вчера около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о стрельбе на улице Софьи Перовской.

В результате инцидента пострадали два граждана Израиля, их госпитализировали, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам следователей, они осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и установили личность подозреваемого.

Как выяснили полицейские, в гостинице между гражданами Израиля возник конфликт, который закончился стрельбой: один человек получил ранение в грудную клетку, другой – в руку. Нападавший скрылся до приезда правоохранителей.

Вчера, 22 мая, в Умани двое израильтян получили ранения во время инцидента со стрельбой в гостинице.

Наталия Медведева

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