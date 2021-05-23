UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Стрельба и ранение двоих израильтян в Умани. Задержан подозреваемый

23.05.2021, 18:12
Стрельба и ранение двоих израильтян в Умани. Задержан подозреваемый - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 23 мая, в Умани правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе, которая произошла в городе вчера. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, задержан 22-летний гражданин Израиля. В полиции Умани открыли уголовное производство по факту хулиганства.

Правоохранители напоминают, что вчера около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о стрельбе на улице Софьи Перовской.

В результате инцидента пострадали два граждана Израиля, их госпитализировали, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам следователей, они осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и установили личность подозреваемого.

Как выяснили полицейские, в гостинице между гражданами Израиля возник конфликт, который закончился стрельбой: один человек получил ранение в грудную клетку, другой – в руку. Нападавший скрылся до приезда правоохранителей.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
умань стрельба Израиль
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 