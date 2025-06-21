Правительство Пакистана выдвинуло Трампа на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Правительство Пакистана рекомендовало президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года. Об этом говорится в сообщении в аккаунте правительства страны в социальной сети X.

Пакистан выдвинул американского президента на Нобелевскую премию "в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и ключевого лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса".

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В сообщении отмечается, что в момент обостренной региональной турбулентности Трамп "продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и блестящую государственную мудрость благодаря активному дипломатическому взаимодействию как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, которое помогло снизить напряженность в быстро ухудшающейся ситуации".

В правительстве Пакистана считают, что американскому президенту удалось обеспечить прекращение огня и предотвратить более широкий конфликт между двумя ядерными государствами.

"Это вмешательство является свидетельством его роли подлинного миротворца и его преданности разрешению конфликтов путем диалога", – говорится в заявлении.

Правительство Пакистана также признает и высоко ценит предложения Трампа помочь разрешить давний спор между Индией и Пакистаном по поводу Джаммы и Кашмира – вопроса, который лежит в основе региональной нестабильности.

Исламабад выразили надежду, что "искренние усилия "президента США" и далее будут способствовать региональной и глобальной стабильности – особенно в контексте кризисов на Ближнем Востоке, в частности гуманитарной трагедии в Газе и обострении ситуации с Ираном".

СПРАВКА. Конфликт между Индией и Пакистаном продолжается с 1947 года, с момента образования обоих государств, из-за принадлежности территории Кашмира. Индия контролирует наибольшую часть Кашмира, между тем рядом с Пакистаном еще часть территории находится под контролем Китая. Продолжительный спор за Кашмир и трансграничный терроризм были основной причиной большинства войн между двумя государствами.

Очередное обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.

Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер.

Министр обороны Пакистана опроверг причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения.

Индия вечером 6 мая атаковала Пакистан в рамках операции Sindoor. Пакистан нанес ответный ракетный удар.

10 мая Трамп заявил, что при посредничестве США Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Впоследствии это подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде.