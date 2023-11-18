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Под Киевом сбили почти 10 шахедов: все, которыми Россия пыталась ударить по столице – КМВА

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 06:13
Под Киевом сбили почти 10 шахедов: все, которыми Россия пыталась ударить по столице – КМВА - Фото
Фото: Нацгвардия

В ночь на 18 ноября российские оккупанты пытались атаковать Киев дронами-камикадзе Shahed, украинская противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели на подступах к столице. Об этом сообщили в городской военной администрации.

По данным местных властей, беспилотники Россия запускала с юга, все из них, почти 10 единиц, силы ПВО сбили под Киевом. По предварительным данным, без жертв и разрушений.

Этой ночью была объявлена масштабная воздушная тревога для южных, западных и северных областей, в воздушное пространство Украины залетело несколько групп ударных беспилотников.

Россия атаковала Киев и область, Одесскую и Хмельницкую области. Заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил о работе ПВО в области. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Под утро снова объявили тревогу, военные заявили об угрозе применения баллистики.

  • 5 октября Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.
  • 10 октября Германия объявила о пакете для ВСУ на 1 млрд евро: с Patriot и IRIS-T.
  • Начальник КМВА Сергей Попко рассказывал, что вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны, которая состоит из разных видов вооружения.

Читайте также: Дроны атаковали здание полиции, захваченное оккупантами в Горностаевке. ГУР: Есть потери

Милана Головань
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