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Россия устроила налет "шахедами" на Киев. Летели с разных направлений, ПВО сбила около 10

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 06:16
Россия устроила налет
Уничтожение "шахеда" над Киевом (Фото: KorsunskySergiy/Twitter)

Российские оккупанты попытались атаковать Киев дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 ноября. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, враг атакует столицу БПЛА уже второй день подряд.

Противник запускал дроны группами, они заходили волнами с разных направлений и посконно меняли маршрут, а поэтому тревогу в городе объявляли несколько раз.

Силы противовоздушной обороны уничтожили около 10 беспилотников.

В самом Киеве не зафиксировано пострадавших или критических разрушений.

  • В ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами: под Одессой есть прилет по энергетическому объекту. 
  • Под Киевом сбили все "шахеды".
  • Позже в Минэнерго сообщили, что поврежденный российским дроном энергетический объект в Одесской области – нефтебаза. В результате атаки более 3000 одесситов остались без света.

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Дмитрий Гриниченко
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войнакиевдроны-камикадзеShahed-136пвоКГВАсергей попко

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