Россия устроила налет "шахедами" на Киев. Летели с разных направлений, ПВО сбила около 10
19.11.2023, 06:16
Уничтожение "шахеда" над Киевом (Фото: KorsunskySergiy/Twitter)
Российские оккупанты попытались атаковать Киев дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 ноября. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
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По словам начальника КГВА Сергея Попко, враг атакует столицу БПЛА уже второй день подряд.
Противник запускал дроны группами, они заходили волнами с разных направлений и посконно меняли маршрут, а поэтому тревогу в городе объявляли несколько раз.
Силы противовоздушной обороны уничтожили около 10 беспилотников.
В самом Киеве не зафиксировано пострадавших или критических разрушений.
- В ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами: под Одессой есть прилет по энергетическому объекту.
- Под Киевом сбили все "шахеды".
- Позже в Минэнерго сообщили, что поврежденный российским дроном энергетический объект в Одесской области – нефтебаза. В результате атаки более 3000 одесситов остались без света.
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