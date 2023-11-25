Киев. Атака "шахедами", по районам есть падение обломков, разрушения и пострадавшие
Страна-террорист РФ атакует Киев дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, противовоздушная оборона отражает атаку, слышны взрывы. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко проинформировал о пострадавших и разрушениях (информация актуальна по состоянию на 7:37).
В Голосеевском районе вследствие сбития дронов РФ есть падение обломков на зону зеленых насаждений, без пострадавших, написал чиновник.
Также обломки упали на 4-этажный жилой дом, информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется, добавил он.
Спасатели следуют на место происшествия, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В Печерском районе есть падение обломков на незастроенную территорию, предварительно без последствий, отметил Попко.
В Соломенском районе от падения обломков двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации, написал он.
Также произошло разрушение на втором этаже 5-этажного дома — выбиты стекла, в здании заблокированы две женщины, идут работы по деблокированию, сообщил глава КМВА.
Хронологию тревоги можно читать здесь , обновления также будут в новостной ленте . Официально о ходе тревоги информируют Воздушные силы и власти на местах.
- В ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами: под Одессой был прилет по энергетическому объекту. Под Киевом сбили все "шахеды".
- В ночь на 19 ноября захватчики попытались атаковать
- В ночь на 24 ноября оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136: на Хмельнитчине работала ПВО, пострадавшие, разрушения или пожары не зафиксированы. В ПС уточнили, что под ударом находился Староконстантинов.
Читайте также: Воздушные силы ВСУ: Уничтожили все три дроны Shahed, которыми Россия атаковала ночью
Комментарии