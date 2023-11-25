Киев. Атака "шахедами", по районам есть падение обломков, разрушения и пострадавшие

Страна-террорист РФ атакует Киев дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, противовоздушная оборона отражает атаку, слышны взрывы. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко проинформировал о пострадавших и разрушениях (информация актуальна по состоянию на 7:37).

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В Голосеевском районе вследствие сбития дронов РФ есть падение обломков на зону зеленых насаждений, без пострадавших, написал чиновник.

Также обломки упали на 4-этажный жилой дом, информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется, добавил он.

Спасатели следуют на место происшествия, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Печерском районе есть падение обломков на незастроенную территорию, предварительно без последствий, отметил Попко.

В Соломенском районе от падения обломков двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации, написал он.

Также произошло разрушение на втором этаже 5-этажного дома — выбиты стекла, в здании заблокированы две женщины, идут работы по деблокированию, сообщил глава КМВА.

Хронологию тревоги можно читать здесь , обновления также будут в новостной ленте . Официально о ходе тревоги информируют Воздушные силы и власти на местах.

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