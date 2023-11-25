UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киев. Атака "шахедами", по районам есть падение обломков, разрушения и пострадавшие

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2023, 07:40
Киев. Атака
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Скриншот с видео)

Страна-террорист РФ атакует Киев дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, противовоздушная оборона отражает атаку, слышны взрывы. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко проинформировал о пострадавших и разрушениях (информация актуальна по состоянию на 7:37).

В Голосеевском районе вследствие сбития дронов РФ есть падение обломков на зону зеленых насаждений, без пострадавших, написал чиновник.

Также обломки упали на 4-этажный жилой дом, информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется, добавил он.

Спасатели следуют на место происшествия, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Печерском районе есть падение обломков на незастроенную территорию, предварительно без последствий, отметил Попко.

В Соломенском районе от падения обломков двое пострадавших – у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации, написал он.

Также произошло разрушение на втором этаже 5-этажного дома — выбиты стекла, в здании заблокированы две женщины, идут работы по деблокированию, сообщил глава КМВА.

Хронологию тревоги можно читать здесь , обновления также будут в новостной ленте . Официально о ходе тревоги информируют Воздушные силы и власти на местах.

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 