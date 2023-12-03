Россия ночью атаковала Украину "шахедами". Они долетели до Хмельницкой области

Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. Пострадавших или повреждений нет

Фото: Telegram / Сергей Наев

В ночь на воскресенье, 3 декабря, Россия атаковала Украину ударными БпЛА типа Shahed, они долетели до Хмельницкой области, сообщили Воздушные силы ВСУ и Хмельницкая областная администрация.

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Первые сообщения о "шахедах" в воздушном пространстве Украины появились незадолго до 12 часов ночи, а около двух часов они долетели до Хмельницкой области. В Telegram-канале Воздушных сил сообщалось об угрозе для Староконстантинова, где находится один из военных аэродромов. Россия упорно пытается уничтожить его и часто атакует его десятками дронов, крылатых и даже гиперзвуковых ракет.

Заместитель председателя Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин после отбоя воздушной тревоги сообщил, что очередная атака на регион обошлась без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.

"Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждении инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельницкой областью", — написал он в Facebook.

В ночь на 2 декабря 2023 года Россия атаковала Украину 11 "шахедами" и управляемой авиационной ракетой Х-59.

В ночь на 1 декабря – 25 "шахедами" и ракетой X-59.

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