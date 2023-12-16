Россия шестой раз за месяц атаковала Киев. Хотела ударить "шахедами", но ПВО все сбила

Воздушная тревога в столице длилась более четырех часов. Началась в 23:30 и закончилась в 03:47

Работа ПВО по шахедам (Иллюстративное фото)

В ночь на 16 декабря Россия шестой раз за месяц атаковала Киев, на этот раз ударными беспилотниками типа Shahed. Об этом сообщили в городской военной администрации.

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Воздушная тревога в столице длилась более четырех часов. Вечером около 23:50 раздался первый взрыв, сообщило Суспильне. Военные сообщили о движении беспилотников в Бориспольском районе в направлении Киева.

Впоследствии мэр Виталий Кличко заявил о работе противовоздушной обороны.

00:06. В столице раздались повторные звуки взрывов. Военные сообщили о движении беспилотников в Броварском районе в направлении Киева и ракетной опасности в области.

00:34. Кличко заявил о взрывах в Подольском районе города.

03:47. Отбой воздушной тревоги Киева и области.

В КМВА добавили, что в результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал. После трех дней атак баллистикой, Россия вновь атаковала Киев дронами-камикадзе. В ведомстве сравнили сегодняшнюю атаку с теми, что были в мае 2023 года:

"Тогда рашисты постоянно меняли, комбинировали, чередовали виды и типы средств воздушного поражения. Такой же сценарий киевляне почувствовали в первой половине декабря. Ударные БПЛА, крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы" летят на Киев по очереди, сменяя друг друга", – говорится в сообщении.

14 декабря 2023 года в Киеве раздались взрывы. Позже в ОВА сообщили, что обошлось без попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, падения обломков от сбитых целей тоже не зафиксировано.

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