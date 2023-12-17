Украина ночью отразила воздушную атаку из России: 20 "шахедов" и две ракеты
Россия в ночь на 17 декабря атаковала Украину двумя десятками ударных беспилотников типа Shahed и двумя ракетами, сообщили утром Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Россияне запускали "шахеды" с юго-восточного побережья Азовского моря (район города Приморско-Ахтарск, Россия) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Воздушные цели были уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.
Россия также сообщает, что ее якобы атаковали с воздуха этой ночью. Ночью БпЛА были замечены над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями, а российская ПВО перехватила и уничтожила 33 украинских беспилотника, говорится в сообщении российского Минобороны. Подтверждений этому пока нет.
- Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. Так, 16 декабря было уничтожено 30 из 31 ударного БпЛА Shahed, 15 декабря – все 14 "шахедов", 14 декабря – 41 из 42 "шахедов".
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