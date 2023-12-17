Украина ночью отразила воздушную атаку из России: 20 "шахедов" и две ракеты

Воздушные силы ВСУ рассказали о масштабах ночных обстрелов со стороны России

Фото: Сергей Наев / Telegram

Россия в ночь на 17 декабря атаковала Украину двумя десятками ударных беспилотников типа Shahed и двумя ракетами, сообщили утром Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Атаку удалось отбить – в результате боевой работы сбили все 20 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Еще одна крылатая ракета – "Искандер-К" – не достигла своей цели.



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Россияне запускали "шахеды" с юго-восточного побережья Азовского моря (район города Приморско-Ахтарск, Россия) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушные цели были уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Россия также сообщает, что ее якобы атаковали с воздуха этой ночью. Ночью БпЛА были замечены над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями, а российская ПВО перехватила и уничтожила 33 украинских беспилотника, говорится в сообщении российского Минобороны. Подтверждений этому пока нет.

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