ВСУ: У России достаточно дронов для ежедневных атак. Копят "Искандеры" и крылатые ракеты
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия накапливает ракеты для новых атак на Украину, в частности, крылатые и баллистические. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, определить замысел россиян не так просто, но враг накапливает средства — речь идет о крылатых ракетах, а также баллистических "Искандер-М".
Он отметил, что сейчас враг начал активнее применять крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101 и Х-555, которые запускают стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
"Мы видели уже "Искандеры" и ракеты С-400, которые были применены в атаках на Киев. Но все же дроны и еще раз дроны, у них сейчас достаточно дронов, чтобы атаковать Украину ежедневно по разным направлениям", — сказал Игнат.
- Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. Так, 16 декабря было уничтожено 30 из 31 ударного БпЛА Shahed.
- 15 декабря – все 14 "шахедов", 14 декабря – 41 из 42 "шахедов".
- В ночь на 17 декабря РФ атаковала Украину двумя десятками ударных беспилотников типа Shahed и двумя ракетами. Все беспилотники и одну ракету удалось сбить, еще одна не попала.
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