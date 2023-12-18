ВСУ: У России достаточно дронов для ежедневных атак. Копят "Искандеры" и крылатые ракеты

Игнат заявил, что у россиян достаточно дронов-камикадзе для того, чтобы атаковать Украину каждый день

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия накапливает ракеты для новых атак на Украину, в частности, крылатые и баллистические. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, определить замысел россиян не так просто, но враг накапливает средства — речь идет о крылатых ракетах, а также баллистических "Искандер-М".

Он отметил, что сейчас враг начал активнее применять крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101 и Х-555, которые запускают стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

"Мы видели уже "Искандеры" и ракеты С-400, которые были применены в атаках на Киев. Но все же дроны и еще раз дроны, у них сейчас достаточно дронов, чтобы атаковать Украину ежедневно по разным направлениям", — сказал Игнат.

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