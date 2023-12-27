Россия атаковала Украину почти 50 дронами Shahed-136. Зафиксировано 14 прилетов

Россия атаковала Украину почти 50 дронами Shahed-136. Зафиксировано 14 прилетовдополнено
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 27 декабря. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что враг запустил 46 беспилотников.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 32 "шахеда" в разных областях.
ОБНОВЛЕНО в 07:17. Командование Воздушных сил уточнило, что БпЛА запускали из районов Балаклавы во временно оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. Захватчики атаковали несколькими волнами с 19:00 26 декабря до 03:50 27 декабря.
Большинство прилетов зафиксированы на прифронтовых территориях, в частности, в Херсонской области. Еще несколько целей упали без последствий. Боевая работа велась в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
Ранее Воздушные силы заявили, что в ночь на 26 декабря ПВО сбила 13 из 19 запущенных "шахедов".
Были зафиксированы прилеты по промышленным и инфраструктурным объектам в Одесской и Николаевской областях.
- Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. Поздним вечером 21 декабря был налет "шахедов" на Киев: обломки упали на многоэтажный дом, разрушены три квартиры.
- В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили Силы ПВО.
- Вечером 22 декабря враг запустил девять "шахедов", все цели уничтожила ПВО.
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