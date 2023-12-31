ЗСУ атакували Бєлгород зброєю з Чехії, сказала РФ і скликала Радбез ООН. Прага не прийшла

Прага відмовилась від засідання Радбезу ООН, скликаному Росією, заявивши, що не дозволить Росії будь-куди викликати її

Ян Ліпавський (Скриншот з відео)

Росія зажадала участі Чехії в засіданні Радбезу ООН через чеські снаряди Vampire, якими ЗСУ нібито вдарили по Бєлгороду 30 грудня. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що не дозволить РФ куди-небудь викликати його країну.

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Перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський повідомив, що Росія просить про термінове засідання Радбезу.

Москва стверджувала, що чеські боєприпаси нібито використовуються українськими військовими для "вбивства мирних росіян у Бєлгороді", і зажадала у Праги "пояснень".

Ліпавський у відповідь назвав твердження Росії пропагандою та заявив, що Прага не братиме участі в засіданні.

"Ми відмовляємося, щоб Росія будь-куди викликала нас. Чехія не буде слугувати отруєній брехнею пропаганді агресора. Ми будемо раді прийти на засідання, коли Росія захоче обговорити у Радбезі відведення своїх окупаційних військ", – заявив він.

Згодом опублікували також офіційну відповідь заступниці чеського постпреда при ООН.

"Чехія висловлює жаль з приводу кожного втраченого життя через протиправну і беззмістовну агресивну війну Росії, яку вона веде проти України вже майже два роки. Лише Росія є відповідальною за десятки тисяч жертв з обох боків", – йдеться у ньому.

У ніч із 28 на 29 грудня 2023 року російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

В ніч проти 30 грудня Сили оборони завдали комбінованого удару по військових об'єктах у різних регіонах Росії.

Вдень того самого дня у російському Бєлгороді один за одним лунали вибухи, місцева влада заявила про нібито атаку з боку Збройних Сил України. Тоді загинули 22 людини, ще понад 100 отримали поранення, заявив губернатор Гладков.

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