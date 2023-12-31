ВСУ атаковали Белгород оружием из Чехии, сказала РФ и созвала Совбез ООН. Прага не пришла

Прага отказалась от заседания Совбеза ООН, созванном Россией, заявив, что не позволит России куда-либо вызвать ее

Ян Липавский (Скриншот из видео)

Россия потребовала участия Чехии в заседании Совбеза ООН из-за чешских снарядов Vampire, которыми ВСУ якобы ударили по Белгороду 30 декабря. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что не позволит РФ куда-нибудь вызвать его страну.

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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия просит о срочном заседании Совбеза.

Москва утверждала, что чешские боеприпасы якобы используются украинскими военными для "убийства мирных россиян в Белгороде" и потребовала у Праги "объяснений".

Липовский в ответ назвал утверждение России пропагандой и заявил, что Прага не будет участвовать в заседании.

"Мы отказываемся, чтобы Россия куда-либо вызвала нас. Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Мы будем рады прийти на заседание, когда Россия захочет обсудить в Совбезе отвод своих оккупационных войск", – заявил он.

Впоследствии опубликовали также официальный ответ заместителя чешского постпреда при ООН.

"Чехия выражает сожаление по поводу каждой утраченной жизни из-за противоправной и бессодержательной агрессивной войны России, которую она ведет против Украины уже почти два года. Только Россия ответственна за десятки тысяч жертв с обеих сторон", – говорится в нем.

В ночь с 28 на 29 декабря 2023 года российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В ночь на 30 декабря Силы обороны нанесли комбинированный удар по военным объектам в разных регионах России.

Днем того же дня в российском Белгороде один за другим раздавались взрывы, местные власти заявили о якобы атаке со стороны Вооруженных Сил Украины. Тогда погибли 22 человека, еще более 100 получили ранения, заявил губернатор Гладков.

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