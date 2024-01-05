Бойцы Главного управления разведки Минобороны ликвидировали российских военных в Белгородской области. Об этом пресс-служба украинской разведки сообщила в Telegram.

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Как отмечает ГУР, эпизод произошел в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы.

Перед приездом военного руководства, когда белгородские военные начали проводить "активные инженерные работы", бойцы ГУР провели спецоперацию.

Разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались россияне на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт. В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на минах враг понес потери.

Карта: Google

В ночь на 4 января 2024 года в российском Челябинске на аэродроме "Шагол" бойцы ГУР сожгли истребитель-бомбардировщик Су-34. Публиковали видео.

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