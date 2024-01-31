Людей из списка на обмен, который должен был состояться при крушении Ил-76, не было – ГУР
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что военных, которые были в предварительном списке на обмен, который должен был состояться 24 января 2024 года во время крушения самолета Ил-76, не было. Об этом он сказал в комментарии для издания Голос Америки.
Юсов сообщил, что людей, которые были в предыдущем списке на обмен, который должен был состояться 24 января, но не состоялся из-за крушения самолета ИЛ-76, во время сегодняшнего обмена не вернули.
Ранее он также заявлял, что Россия не проявляла готовности передать Украине тела ее погибших военнопленных, якобы находившихся на борту транспортного самолета Ил-76.
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- 24 января в Белгородской области России упал российский транспортный самолет Ил-76, который оккупанты используют для перевозки военных грузов.
- В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные. В ГУР заявили, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту Ил-76, но подтвердили, что действительно был запланирован обмен пленными между Украиной и РФ, "который не состоялся".
- Президент Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Украина будет настаивать на международном расследовании.
- Командующий Воздушными силами Олещук заявил, что вбросами о якобы гибели украинских пленных на борту Ил-76 россияне пытаются уменьшить помощь Украине от партнеров.
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