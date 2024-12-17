NBC News: Суд отказался закрывать дело против Трампа за подкуп порнозвезды

Судья отверг аргумент Трампа по поводу его иммунитета после победы на выборах президента

Дональд Трамп (Фото: EPA)

В Нью-Йорке судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство новоизбранного президента США Дональда Трампа об отмене обвинительного приговора по делу о подкупе звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Об этом сообщает NBC News.

"Ходатайство ответчика об отклонении обвинительного заключения и вердикта отклонено", – написал судья в постановлении, выданном 17 декабря.

Трамп утверждал, что его защищает президентский иммунитет из-за победы на выборах, но судья не согласился с этим аргументом.

Отмечается, что представитель Трампа Стивен Чун подверг критике решение судьи. Он назвал его "прямым нарушением решения Верховного суда об иммунитете".

"Это беззаконное дело вообще не следовало возбуждать, и Конституция требует его немедленного прекращения", – заявил он.