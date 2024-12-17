NBC News: Суд отказался закрывать дело против Трампа за подкуп порнозвезды
В Нью-Йорке судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство новоизбранного президента США Дональда Трампа об отмене обвинительного приговора по делу о подкупе звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Об этом сообщает NBC News.
"Ходатайство ответчика об отклонении обвинительного заключения и вердикта отклонено", – написал судья в постановлении, выданном 17 декабря.
Трамп утверждал, что его защищает президентский иммунитет из-за победы на выборах, но судья не согласился с этим аргументом.
Отмечается, что представитель Трампа Стивен Чун подверг критике решение судьи. Он назвал его "прямым нарушением решения Верховного суда об иммунитете".
"Это беззаконное дело вообще не следовало возбуждать, и Конституция требует его немедленного прекращения", – заявил он.
- В начале марта 2020 года Сторми Дэниелс подала в суд на Трампа, требуя признать недействительным договор о молчании. Актриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил подпись под ним.
- Суд в Калифорнии обязал Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Дэниелс в сумме $44 100.
- 30 мая 2024 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации в попытке скрыть выплаты Дэниелс.
- 7 сентября сообщалось, что приговор Трампа будет оглашен после президентских выборов.
- 4 декабря адвокаты Трампа попросили закрыть "дело о подкупе" порнозвезды после помилования сына Байдена.