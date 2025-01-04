Трампу объявят приговор за 10 дней до инаугурации

Судья отклонил просьбу Трампа отменить приговор, однако дал понять, что новоизбранному президенту США не грозит тюремный срок

Дональд Трамп (Фото: EPA / Mohammed Badra)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп должен явиться 10 января в суд для оглашения ему приговора по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс. Об этом сообщает Bloomberg.

Судья Хуан Мерчан назначил дату оглашения приговора на пятницу, 10 января, отклонив просьбу Трампа отменить приговор на основании неприкосновенности президента. Судья сказал, что такого иммунитета для избранного президента не существует.

"Решение является ударом по усилиям Трампа оставить дело в прошлом и готовит предпосылки для потенциально взрывоопасного появления в суде всего за 10 дней до его инаугурации", – пишет Bloomberg.

До 5 января Трамп должен решить, будет ли он на заседании суда лично или виртуально.

Судья также дал понять, что Трамп не столкнется с реальным наказанием – он сказал о приговоре в виде "безусловного увольнения", что является наиболее жизнеспособным решением, однако судимость осталась в его досье.

Теоретически Трампу могло угрожать до четырех лет тюрьмы. Однако, как отметил судья, прокуроры уже признали, что это не "практическая рекомендация".

Дело касается денег, которые, по версии следствия, Трамп в 2016 году через своего адвоката Майкла Коэна заплатил порнозвезде Сторми Дэниелс якобы за молчание об их давних отношениях.

В начале марта 2020 года Сторми Дэниелс подала в суд на Трампа, требуя признать недействительным договор о молчании.

Суд в Калифорнии обязал Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Дэниелс в сумме $44 100.

30 мая 2024 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации в попытке скрыть выплаты Дэниелс.

Адвокаты Трампа просили закрыть дело о подкупе порнозвезды после помилования сына Байдена, но суд отказался.

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