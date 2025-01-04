"Три резонансні події". Вашингтон перебуває в стані підвищеної загрози після атак 1 січня

Капітолій (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Правоохоронні органи у Вашингтоні та його околицях залучають підкріплення, готуючись охороняти три резонансні події після новорічного теракту в Новому Орлеані та вибуху автомобіля перед готелем Trump International. Про це повідомив Голос Америки.

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Перша подія відбудеться в понеділок, коли Конгрес збереться, щоб затвердити результати президентських виборів. Ця подія станеться рівно через чотири роки після штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Другим буде державний похорон 39-го президента США Джиммі Картера, який розпочнеться з церемонії та процесії у вівторок, 7 січня, і завершиться у четвер, 9 січня.

І третя важлива подія відбудеться 20 січня, коли пройде інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа.

"Такого ніколи раніше не траплялося. У нас є три [особливі події національної безпеки] протягом 15-денного періоду. Але я вам скажу, що ми гнучкі. Ми здатні адаптуватися. Ми працювали над цими подіями, у деяких випадках, роками. Отже, ми будемо готові", – розповів спеціальний агент Секретної служби США у Вашингтоні Метт Маккул.

Напередодні Секретна служба США повідомила, що залучає агентів з усієї країни, щоб збільшити кількість персоналу, яка вже є найвищою за останні три роки. У поліції Вашингтона розповіли, що поповнили свої лави на майже 4000 офіцерів з департаментів по всій країні. Додаткові сили також залучила Національна гвардія.

Посилені заходи безпеки, включаючи бар'єри та огорожі, вже встановлено в деяких частинах Вашингтона та навколо Капітолія, але їх буде більше. Крім цього, Секретна служба планує залучити безпілотники.

"Секретна служба використовуватиме безпілотники як частину нашого комплексного плану безпеки. Не лякайтеся, якщо побачите ці засоби під час майбутніх подій або тренувань найближчими днями", – додав Маккул.

1 січня 2025 року у місті Новий Орлеан автівка влетіла у натовп. Загинули 15 людей, ще десятки отримали поранення.

Ймовірний нападник після зіткнення відкрив вогонь по поліціянтах, але був убитий на місці. У його автівці знайшли прапор ІД та вибуховий пристрій.

Того самого дня у Лас-Вегасі біля готелю Trump International вибухнув і спалахнув автомобіль Tesla Cybertruck.

3 січня стало відомо, що за кермом Tesla був військовий. Перед вибухом він вчинив самогубство.