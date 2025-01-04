"Три резонансных события". Вашингтон находится в состоянии повышенной угрозы после атак

Капитолий (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Правоохранительные органы в Вашингтоне и его окрестностях привлекают подкрепление, готовясь охранять три резонансных события после новогоднего теракта в Новом Орлеане и взрыва автомобиля перед отелем Trump International. Об этом сообщил Голос Америки.

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Первое событие состоится в понедельник, когда Конгресс соберется, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Это событие произойдет ровно через четыре года после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Вторыми будут государственные похороны 39-го президента США Джимми Картера, который начнется с церемонии и процессии во вторник, 7 января, и завершится в четверг, 9 января.

И третье важное событие состоится 20 января, когда пройдет инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Такого никогда раньше не случалось. У нас есть три [особых события национальной безопасности] в течение 15-дневного периода. Но я вам скажу, что мы гибки. Мы способны адаптироваться. Мы работали над этими событиями, в некоторых случаях, годами. Итак, мы будем готовы", – рассказал специальный агент Секретной службы США в Вашингтоне Мэтт Маккул.

Накануне Секретная служба США сообщила, что привлекает агентов со всей страны, чтобы увеличить количество персонала, которое уже является самым высоким за последние три года. В полиции Вашингтона рассказали, что пополнили свои ряды почти на 4000 офицеров из департаментов по всей стране. Дополнительные силы привлекла также Национальная гвардия.

Ужесточенные меры безопасности, включая барьеры и ограждения, уже установлены в некоторых частях Вашингтона и вокруг Капитолия, но их будет больше. Кроме того, Секретная служба планирует привлечь беспилотники.

"Секретная служба будет использовать беспилотники как часть нашего комплексного плана безопасности. Не пугайтесь, если увидите эти средства во время предстоящих событий или тренировок в ближайшие дни", – добавил Маккул.

1 января 2025 года в городе Новый Орлеан автомобиль влетел в толпу. Погибли 15 человек, еще десятки получили ранения.

Вероятный нападавший после столкновения открыл огонь по полицейским, но был убит на месте. В его автомобиле нашли флаг ИГ и взрывное устройство.

В тот же день в Лас-Вегасе возле отеля Trump International взорвался и вспыхнул автомобиль Tesla Cybertruck.

3 января стало известно, что за рулем Tesla был военный. Перед взрывом он совершил самоубийство.