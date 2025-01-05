NBC News: Байден виступить з двома великими промовами в останні дні перебування на посаді

Жодна з промов не була повністю складена, але контури та теми обох були розроблені

Джо Байден (Фото: Samuel Corum/EPA)

Чинний президент США Джо Байден планує виголосити дві великі промови перед тим, як покинути посаду, щоб окреслити те, що він вважає ключовими частинами своєї спадщини після понад 50 років державної служби. Про це повідомив NBC News із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних з планами Байдена.

Вони розповіли, що перша промова буде присвячена зовнішній політиці, і очікується, що вона буде виголошена після повернення американського президента з поїздки до Італії 12 січня. Вони сказали, що потім Байден планує завершити свої останні дні в Білому домі прощальним зверненням до країни.

Співрозмовники, знайомі з планами президента, повідомили, що жодна промова не була повністю складена, але контури та теми обох були розроблені.

Очікується, що у своїй прощальній промові Байден запропонує американцям послання на майбутнє та поміркує про свої десятиліття на державній посаді, включаючи чотири роки в Білому домі.

Ймовірно, традиційне звернення матиме той самий дух, що й прощальні промови деяких попередників Байдена, зокрема колишніх президентів Джорджа Буша та Білла Клінтона, які виголосили свої прощальні промови з Білого дому, а також Барака Обами, який вирішив звернутися до нації зі свого рідного міста Чикаго перед великою аудиторією прихильників.

Зовнішньополітична промова Байдена буде зосереджена на його переконанні в тому, що Америка стає сильнішою, коли вона інвестує у свої альянси по всьому світу.

Очікується, що Байден підкреслить свої зусилля щодо розширення та зміцнення відносин НАТО та США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також військову та фінансову підтримку України з боку його адміністрації після російського вторгнення у 2022 році.

2 січня 2025 року стало відомо, що Трамп проведе політичний захід у Вашингтоні за день до інавгурації. Він вступить на посаду президента США 20 січня.

4 січня Голос Америки повідомив, що правоохоронні органи у Вашингтоні та його околицях залучають підкріплення, готуючись охороняти три резонансні події, зокрема інавгурацію Трампа.