NBC News: Байден выступит с двумя большими речами в последние дни пребывания в должности

Ни одна из речей не была полностью составлена, но контуры и темы обеих были разработаны

Джо Байден (Фото: Samuel Corum/EPA)

Действующий президент США Джо Байден планирует произнести две большие речи перед тем, как покинуть пост, чтобы определить то, что он считает ключевыми частями своего наследия после более чем 50 лет государственной службы. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на двух неназванных собеседников, осведомленных с планами Байдена.

Они рассказали, что первая речь будет посвящена внешней политике, и ожидается, что она будет произнесена по возвращении американского президента из поездки в Италию 12 января. Они сказали, что Байден планирует завершить свои последние дни в Белом доме прощальным обращением к стране.

Собеседники, знакомые с планами президента, сообщили, что ни одна речь не была полностью составлена, но контуры и темы обоих были разработаны.

Ожидается, что в своей прощальной речи Байден предложит американцам послание на будущее и поразмыслит о своих десятилетиях на государственной должности, включая четыре года в Белом доме.

Вероятно, традиционное обращение будет иметь тот же дух, что и прощальные речи некоторых предшественников Байдена, в частности бывших президентов Джорджа Буша и Билла Клинтона, произнесших свои прощальные речи из Белого дома, а также Барака Обамы, решившего обратиться к нации из своего родного города Чикаго перед большой аудиторией поклонников.

Внешнеполитическая речь Байдена будет сосредоточена на его убеждении, что Америка становится сильнее, когда она инвестирует в свои альянсы по всему миру.

Ожидается, что Байден подчеркнет свои усилия по расширению и укреплению отношений НАТО и США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также военной и финансовой поддержке Украины со стороны его администрации после российского вторжения в 2022 году.

2 января 2025 года стало известно, что Трамп проведет политическое мероприятие в Вашингтоне за день до инаугурации. Он вступит в должность президента США 20 января.

4 января Голос Америки сообщил, что правоохранительные органы в Вашингтоне и его окрестностях привлекают подкрепление, готовясь охранять три резонансных события, в том числе инаугурацию Трампа.