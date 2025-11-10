The Guardian: Заарештований російський "опозиціонер" визнав роботу на ФСБ у Польщі

У суді Рогов заявив, що ФСБ "змусила" його проникнути до опозиційного руху ще в Росії

Ігор Рогов (Фото: Instagram / rogovrm)

Російський "опозиційний" активіст Ігор Рогов, заарештований у Польщі, визнав, що працював агентом під прикриттям для ФСБ та доносив на інших опозиціонерів. Про це йдеться у судових документах, копію яких отримала британська газета The Guardian.

30-річний Рогов був пов'язаний з різними "опозиційними рухами" РФ у Саранську, зокрема з Фондом боротьби з корупцією Олексія Навального та рухом "Відкрита Росія", що пов'язаний з російським бізнесменом у вигнанні Михайлом Ходорковським.

Рогов і його дружина Ірина покинули Росію у 2021 році та отримали візи до Польщі, куди прибули у 2022 році, оселившись у Сосновці.

Подружжя звинуватили у співпраці з ФСБ. Рогов зізнався, що у Польщі попросив дружину передати кураторам зашифровану флешку зі звітами про російських активістів. Вона мала провезти її в Росію, сховавши у пакеті з сувенірами.

Згідно з обвинувальним актом, Рогов зізнався, що ФСБ завербувала його ще в Росії, змусивши проникнути до опозиційного руху. Він отримував гроші та підтримував зв'язок через спеціальний телефон, а пізніше – на конспіративній квартирі.

Спочатку Рогова заарештували минулого літа у справі про вибухівку – він мав отримати посилку з компонентами. Це сталося на тлі хвилі диверсій у Польщі, які, ймовірно, координує РФ.