Польша расследует инциденты на ЖД как террористические диверсии для иностранной разведки

Диверсии на польской железной дороге угрожали жизни и здоровью многих людей и большому объему имущества, заявили правоохранители

Польская железная дорога после диверсии (Фото: WOJTEK JARGILO / EPA)

Польская прокуратура начала расследование насчет инцидентов на железной дороге страны, говорится на сайте ведомства.

Расследование ведется в отношении "актов диверсий террористического характера" против железнодорожной инфраструктуры, осуществленных в интересах иностранной разведки против Польши.

Дело охватывает повреждение инфраструктуры железнодорожной линии на маршруте Варшава Восточная – Дорогуск (село на границе Польши с украинской Волынской областью) с 15 по 17 ноября.

В частности, речь идет о повреждении путей с помощью взрывчатки в окрестностях села Мика и нанесении ущерба железной дороге в окрестностях села Голомб (расположены на пути от Варшавы до Люблина).

"Эти действия повлекли непосредственную опасность катастрофы наземного транспорта, которая угрожала жизни и здоровью многих людей, а также имуществу в больших объемах", – говорится в публикации.

Максимально возможное наказание – пожизненное заключение.

Расследование будет проводить группа прокуроров. В ее состав также войдут сотрудники польской спецслужбы Агентство внутренней безопасности и служащие Центрального следственного бюро полиции.