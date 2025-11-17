Польша расследует инциденты на ЖД как террористические диверсии для иностранной разведки
Польская прокуратура начала расследование насчет инцидентов на железной дороге страны, говорится на сайте ведомства.
Расследование ведется в отношении "актов диверсий террористического характера" против железнодорожной инфраструктуры, осуществленных в интересах иностранной разведки против Польши.
Дело охватывает повреждение инфраструктуры железнодорожной линии на маршруте Варшава Восточная – Дорогуск (село на границе Польши с украинской Волынской областью) с 15 по 17 ноября.
В частности, речь идет о повреждении путей с помощью взрывчатки в окрестностях села Мика и нанесении ущерба железной дороге в окрестностях села Голомб (расположены на пути от Варшавы до Люблина).
"Эти действия повлекли непосредственную опасность катастрофы наземного транспорта, которая угрожала жизни и здоровью многих людей, а также имуществу в больших объемах", – говорится в публикации.
Максимально возможное наказание – пожизненное заключение.
Расследование будет проводить группа прокуроров. В ее состав также войдут сотрудники польской спецслужбы Агентство внутренней безопасности и служащие Центрального следственного бюро полиции.
- Премьер страны Туск назвал инцидент на железной дороге актом саботажа. Польский министр обороны заявил, что военные проверят 120 км пути вблизи границы с Украиной.
- Начальник Генштаба страны сообщил, что противник начал готовиться к войне, осуществляя кибератаки и диверсии на территории Польши.
- Исследователь Матерняк заявил LIGA.net, что диверсия на польской железной дороге является лишь косвенной атакой на логистику, благодаря которой военные грузы идут в Украину.
