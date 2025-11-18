Польша подозревает двух украинцев в подрыве ЖД: приехали из Беларуси по заказу РФ – Туск

Подозреваемые успели сбежать обратно в Беларусь до того, как следствие вышло на них, сказал Туск

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Adam Warzawa)

Правоохранители Польши якобы установили личности двух человек, подозреваемых в причастности к подрыву железной дороги 16 ноября. Как заявил премьер-министр страны Дональд Туск во время выступления в парламенте, оба – граждане Украины.

По его словам, оба подозреваемых осенью приехали в Польшу из Беларуси, а после инцидента сбежали обратно через погранпереход в Тересполе. Предполагается, что они сотрудничали с российскими спецслужбами.

Польский премьер заявил, что один из мужчин ранее был осужден судом Львова за саботаж, а второй – родом из Донецкой области и якобы работал в прокуратуре.

Туск заявил, что правоохранители уже подтвердили, что для подрыва использовали взрывчатку военного типа С-4 с прикрепленным к ней кабелем длиной 300 метров.

Устройство взорвалось под грузовым поездом, повредив ходовую часть и пути. Следующий поезд после инцидента был предупрежден об инциденте и двигался медленно, чтобы остановиться вовремя, сказал премьер Польши.

Перед этим пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский заявлял, что диверсия может быть делом восточных спецслужб.

"Теракт был инициирован восточными спецслужбами. Сотрудники делают все, чтобы полностью раскрыть это дело. Я не могу говорить, какие версии они анализируют. Российские спецслужбы очень хотят знать, в каком направлении движутся наши сотрудники", – цитирует его RMF 24.