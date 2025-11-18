Польша подозревает двух украинцев в подрыве ЖД: приехали из Беларуси по заказу РФ – Туск
Правоохранители Польши якобы установили личности двух человек, подозреваемых в причастности к подрыву железной дороги 16 ноября. Как заявил премьер-министр страны Дональд Туск во время выступления в парламенте, оба – граждане Украины.
По его словам, оба подозреваемых осенью приехали в Польшу из Беларуси, а после инцидента сбежали обратно через погранпереход в Тересполе. Предполагается, что они сотрудничали с российскими спецслужбами.
Польский премьер заявил, что один из мужчин ранее был осужден судом Львова за саботаж, а второй – родом из Донецкой области и якобы работал в прокуратуре.
Туск заявил, что правоохранители уже подтвердили, что для подрыва использовали взрывчатку военного типа С-4 с прикрепленным к ней кабелем длиной 300 метров.
Устройство взорвалось под грузовым поездом, повредив ходовую часть и пути. Следующий поезд после инцидента был предупрежден об инциденте и двигался медленно, чтобы остановиться вовремя, сказал премьер Польши.
Перед этим пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский заявлял, что диверсия может быть делом восточных спецслужб.
"Теракт был инициирован восточными спецслужбами. Сотрудники делают все, чтобы полностью раскрыть это дело. Я не могу говорить, какие версии они анализируют. Российские спецслужбы очень хотят знать, в каком направлении движутся наши сотрудники", – цитирует его RMF 24.
- Повреждение дороги в Польше произошло 16 ноября, а премьер-министр Туск назвал это актом саботажа.
- 17 ноября польский министр обороны заявил, что военные проверят 120 км пути вблизи границы с Украиной, а Нацпрокуратура начала расследование по подозрению диверсии. Не исключают интерес иностранной разведки.
- Начальник Генштаба страны сообщил, что противник начал готовиться к войне, осуществляя кибератаки и диверсии на территории Польши.
- 18 ноября стало неофициально известно, что подрыв произошел дистанционно при помощи телефонов. Полиция изъяла SIM-карты и устанавливает паспортные данные, на которые их купили.
Комментарии (0)