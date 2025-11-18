RMF FM: ЖД в Польше подорвали дистанционно при помощи телефонов. Изъяты SIM-карты
Подрыв железной дороги в Польше 16 ноября могли осуществить дистанционно при помощи нескольких мобильных телефонов. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на собственные неофициальные данные.
Утверждается, что правоохранители изъяли на месте SIM-карты польского оператора из найденных телефонов и установили паспортные данные покупателя. Одно устройство сдетонировало, а второе не сработало по неизвестным причинам.
По неофициальной информации RMF FM, две SIM-карты якобы являются ключевой зацепкой для установления личности исполнителей диверсии на железнодорожных путях. Однако не исключено, что паспортные данные не будут принадлежать именно разыскиваемому диверсанту.
По данным прокуратуры, в результате подрыва была повреждена инфраструктура железнодорожной линии № 7 на маршруте Варшава Восток – Дорохуск в районе Мики (Гарволинский повят) и Голомба (Пулавский повят).
- Повреждение дороги в Польше произошло 16 ноября, а премьер-министр Туск назвал это актом саботажа.
- 17 ноября польский министр обороны заявил, что военные проверят 120 км пути вблизи границы с Украиной, а Нацпрокуратура начала расследование по подозрению диверсии. Не исключают интерес иностранной разведки.
- Начальник Генштаба страны сообщил, что противник начал готовиться к войне, осуществляя кибератаки и диверсии на территории Польши.
