RMF FM: ЖД в Польше подорвали дистанционно при помощи телефонов. Изъяты SIM-карты

Правоохранители надеются установить личность покупателя двух SIM-карт, которые изъяли из найденных на месте телефонов

Фото: /x.com/PKP_PLK_SA

Подрыв железной дороги в Польше 16 ноября могли осуществить дистанционно при помощи нескольких мобильных телефонов. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на собственные неофициальные данные.

Утверждается, что правоохранители изъяли на месте SIM-карты польского оператора из найденных телефонов и установили паспортные данные покупателя. Одно устройство сдетонировало, а второе не сработало по неизвестным причинам.

По неофициальной информации RMF FM, две SIM-карты якобы являются ключевой зацепкой для установления личности исполнителей диверсии на железнодорожных путях. Однако не исключено, что паспортные данные не будут принадлежать именно разыскиваемому диверсанту.

По данным прокуратуры, в результате подрыва была повреждена инфраструктура железнодорожной линии № 7 на маршруте Варшава Восток – Дорохуск в районе Мики (Гарволинский повят) и Голомба (Пулавский повят).