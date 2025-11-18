RMF FM: Залізницю в Польщі підірвали дистанційно за допомогою телефонів. Вилучено SIM-карти
Підрив залізниці в Польщі 16 листопада могли здійснити дистанційно за допомогою кількох мобільних телефонів. Про це повідомляє RMF FM із посиланням на власні неофіційні дані.
Стверджується, що правоохоронці вилучили на місці SIM-карти польського оператора зі знайдених телефонів і встановили паспортні дані покупця. Один пристрій здетонував, а другий не спрацював із невідомих причин.
За неофіційною інформацією RMF FM, дві SIM-карти нібито є ключовою зачіпкою для встановлення особи виконавців диверсії на залізничних коліях. Однак не виключено, що паспортні дані не належатимуть саме розшукуваному диверсанту.
За даними прокуратури, внаслідок підриву було пошкоджено інфраструктуру залізничної лінії № 7 на маршруті Варшава Схід – Дорогуськ у районі Міки (Гарволінський повіт) і Голомба (Пулавський повіт).
- Пошкодження дороги в Польщі сталося 16 листопада, а прем'єр-міністр Туск назвав це актом саботажу.
- 17 листопада польський міністр оборони заявив, що військові перевірять 120 км шляху поблизу кордону з Україною, а Нацпрокуратура почала розслідування за підозрою диверсії. Не виключають інтерес іноземної розвідки.
- Начальник Генштабу країни повідомив, що противник почав готуватися до війни, здійснюючи кібератаки та диверсії на території Польщі.
Коментарі (0)