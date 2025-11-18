RMF FM: Залізницю в Польщі підірвали дистанційно за допомогою телефонів. Вилучено SIM-карти

Правоохоронці сподіваються встановити особу покупця двох SIM-карт, які вилучили зі знайдених на місці телефонів

Фото: /x.com/PKP_PLK_SA

Підрив залізниці в Польщі 16 листопада могли здійснити дистанційно за допомогою кількох мобільних телефонів. Про це повідомляє RMF FM із посиланням на власні неофіційні дані.

Стверджується, що правоохоронці вилучили на місці SIM-карти польського оператора зі знайдених телефонів і встановили паспортні дані покупця. Один пристрій здетонував, а другий не спрацював із невідомих причин.

За неофіційною інформацією RMF FM, дві SIM-карти нібито є ключовою зачіпкою для встановлення особи виконавців диверсії на залізничних коліях. Однак не виключено, що паспортні дані не належатимуть саме розшукуваному диверсанту.

За даними прокуратури, внаслідок підриву було пошкоджено інфраструктуру залізничної лінії № 7 на маршруті Варшава Схід – Дорогуськ у районі Міки (Гарволінський повіт) і Голомба (Пулавський повіт).