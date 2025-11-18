МЗС відреагувало на причетність українців до диверсій в Польщі на замовлення Росії

Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців, вважають у МЗС

Диверсія в Польщі (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців, вербуючи їх для вчинення диверсій за кордоном. Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ щодо повідомлень про причетність громадян України до диверсій на території Польщі.

МЗС взяло до уваги оприлюднені польськими спецслужбами висновки про встановлення двох українців, яких польські слідчі підозрюють у вчиненні під керівництвом Росії диверсій на залізниці 15-17 листопада.

Україна засудила такі диверсії. В МЗС звернули увагу на цинізм умисного вербування та використання Росією осіб з паспортом громадянина України для гібридних атак, диверсій і злочинів, спрямованих на дестабілізацію.

"Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців. Але ми переконані, що партнери України чудово розуміють, що джерелом таких диверсій є саме РФ", – йдеться в заяві відомства.

У МЗС наголосили, що події у Польщі підтверджують, що одночасно із війною проти України Росія веде повномасштабну гібридну війну проти Європи, намагаючись розбити єдність партнерів у допомозі Україні та загалом дестабілізувати ситуацію.

Україна готова надавати усю необхідну допомогу польським правоохоронцям і відповідним службам союзників для встановлення всіх обставин інциденту, притягнення винних до відповідальності та формування спільного превентивного механізму для протидії таким злочинам.

У МЗС додали, що Україна налаштована на подальшу координацію з Польщею та іншими партнерами у протидії російській гібридній агресії й зміцненні спільної безпеки.

У Польщі 16 листопада було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною. Туск назвав інцидент актом саботажу.

Підозрювані у диверсії – громадяни України, які восени приїхали до Польщі з Білорусі, а після інциденту втекли назад. Для підриву використовували вибухівку С-4 із прикріпленим до неї кабелем завдовжки 300 метрів.