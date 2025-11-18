МИД отреагировал на причастность украинцев к диверсиям в Польше по заказу России

Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев, считают в МИД

Диверсия в Польше (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев, вербуя их для совершения диверсий за рубежом. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел относительно сообщений о причастности граждан Украины к диверсиям на территории Польши.

МИД принял во внимание обнародованные польскими спецслужбами выводы об установлении двух украинцев, которых польские следователи подозревают в совершении под руководством России диверсий на железной дороге 15-17 ноября.

Украина осудила такие диверсии. В МИД обратили внимание на цинизм умышленной вербовки и использования Россией лиц с паспортом гражданина Украины для гибридных атак, диверсий и преступлений, направленных на дестабилизацию.

"Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев. Но мы убеждены, что партнеры Украины прекрасно понимают, что источником таких диверсий является именно РФ", – говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что события в Польше подтверждают, что одновременно с войной против Украины Россия ведет полномасштабную гибридную войну против Европы, пытаясь разбить единство партнеров в помощи Украине и в целом дестабилизировать ситуацию.

Украина готова оказывать всю необходимую помощь польским правоохранителям и соответствующим службам союзников для установления всех обстоятельств инцидента, привлечения виновных к ответственности и формирования совместного превентивного механизма для противодействия таким преступлениям.

В МИД добавили, что Украина настроена на дальнейшую координацию с Польшей и другими партнерами в противодействии российской гибридной агрессии и укреплении общей безопасности.

В Польше 16 ноября была повреждена железная дорога на маршруте к границе с Украиной. Туск назвал инцидент актом саботажа.

Подозреваемые в диверсии – граждане Украины, которые осенью приехали в Польшу из Беларуси, а после инцидента сбежали обратно. Для подрыва использовали взрывчатку С-4 с прикрепленным к ней кабелем длиной 300 метров.