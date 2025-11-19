Польша в ответ на диверсии на железной дороге закроет последнее российское консульство

Радослав Сикорский (Фото: Pawel Supernak/EPA)

Польша отзывает согласие на открытие последнего консульства России в Гданьске, то есть фактически закроет его. Об этом во время брифинга после выступления в Сейме сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает газета The Guardian.

По его словам, в ответ на инциденты железнодорожного саботажа Польша отзовет согласие на открытие – фактически закроет – последнего российского консульства в Польше, в северном городе Гданьск.

Предыдущие два, в Познани и Кракове, были закрыты в ответ на предыдущие инциденты саботажа, которые, по словам Польши, были инспирированы Россией.

До этого во время выступления в Сейме Сикорский заявил, что инциденты железнодорожного саботажа – "акт государственного терроризма" со стороны России.

Глава МИД страны добавил, что Польша ответит на саботаж "не только дипломатически", однако не привел деталей.

После закрытия консульства в Гданьске, в Польше останется только российское посольство в Варшаве.

В Польше 16 ноября была повреждена железная дорога на маршруте к границе с Украиной. Туск назвал инцидент актом саботажа.

Подозреваемые в диверсии – граждане Украины, которые осенью приехали в Польшу из Беларуси, а после инцидента сбежали обратно. Для подрыва использовали взрывчатку С-4 с прикрепленным к ней кабелем длиной 300 метров.