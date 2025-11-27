Росія закриває консульство Польщі в Іркутську. У країні кажуть – очікували цього
Росія заявила про закриття останнього консульства Польщі в Іркутську 30 грудня у відповідь на аналогічні заходи з російським консульством у польському Гданську 23 грудня. У Польщі заявили, що це очікуваний крок з боку Кремля, передає RMF 24.
27 листопада Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Польщі Кшиштофа Краєвського, на якого нещодавно напали у Санкт-Петербурзі. Послу вручили ноту, в якій повідомили про закриття Генконсульства Польщі в Іркутську.
У МЗС Польщі в коментарі журналістам сказали, що рішення Росії не стало несподіванкою і дипломатія країни до нього готова. Після закриття консульства в Іркутську всі питання доведеться вирішувати через єдине посольство в Москві.
За інформацією польського міністерства, російське консульство в Гданську мають закрити до опівночі 23 грудня, а його співробітників – вислати з Польщі.
- У Польщі 16 листопада було пошкоджено залізницю на маршруті до кордону з Україною. Туск назвав інцидент актом саботажу. Підозрювані в диверсії – громадяни України, які восени приїхали до Польщі з Білорусі на замовлення РФ, а після інциденту втекли назад.
- 19 листопада Сікорський оголосив, що Польща у відповідь на диверсії на залізниці закриє останнє російське консульство у Гданську. Після цього в країні залишиться тільки російське посольство у Варшаві.
Коментарі (0)