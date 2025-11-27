Россия закрывает консульство Польши в Иркутске. В стране говорят – ожидали этого

Консульство Польши должно быть закрыто к 30 декабря в ответ на закрытие Польшей консульства РФ

Здание польского консульства в Иркутске (Фото: ресурсы россиян)

Россия заявила о закрытии последнего консульства Польши в Иркутске 30 декабря в ответ на аналогичные меры с российским консульством в польском Гданьске 23 декабря. В Польше заявили, что это ожидаемый шаг со стороны Кремля, передает RMF 24.

27 ноября Министерство иностранных дел России вызвало посла Польши Кшиштофа Краевского, на которого недавно напали в Санкт-Петербурге. Послу вручили ноту, в которой уведомили о закрытии Генконсульства Польши в Иркутске.

В МИД Польши в комментарии журналистам сказали, что решение России не стало неожиданностью и дипломатия страны к нему готова. После закрытия консульства в Иркутске все вопросы придется решать через единственное посольство в Москве.

По информации польского министерства, российское консульство в Гданьске должно быть закрыто до полуночи 23 декабря, а его сотрудники – высланы из Польши.