В Санкт-Петербурге напали на польского посла
В России группа лиц напала на польского посла Кшиштофа Краевского во время его визита в Санкт-Петербург. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza.
По данным издания, инцидент произошел 16 ноября, когда посол вместе с консулом Ярославом Стрихарским направлялся в базилику Святой Екатерины Александрийской на встречу с местной польской общиной по случаю Дня независимости Польши. Дипломата окружила агрессивная группа из примерно 10 человек с плакатами с антипольскими и антиукраинскими лозунгами.
Они перешли от словесных нападок к попытке физически ударить посла, после чего вмешалась Служба государственной охраны Польши.
"Это был самый серьезный инцидент такого рода за много лет. Только вмешательство охранников предотвратило избиение посла", – так описал собеседник издания инцидент.
Представитель МИД Польши Мацей Вевюр подтвердил изданию факт нападения. Польская сторона выразила возмущение временному поверенному в делах России.
