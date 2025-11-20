У Санкт-Петербурзі напали на польського посла

В Росії ледве не побили польського дипломата, його захистила охорона

Кшиштоф Краєвський (Фото: Wikipedia)

У Росії група осіб напала на польського посла Кшиштофа Краєвського під час його візиту до Санкт-Петербурга. Про це повідомила Gazeta Wyborcza.

За даними видання, інцидент стався 16 листопада, коли посол разом із консулом Ярославом Стрихарським прямував до базиліки Святої Катерини Александрійської на зустріч із місцевою польською громадою з нагоди Дня незалежності Польщі. Дипломата оточила агресивна група з приблизно 10 осіб із плакатами з антипольськими та антиукраїнськими гаслами.

Читайте також Диверсія на залізниці у Польщі: чому Україні варто ділитися досвідом протидії РФ

Вони перейшли від словесних нападок до спроби фізично вдарити посла, після чого втрутилася Служба державної охорони Польщі.

"Це був найсерйозніший інцидент такого роду за багато років. Лише втручання охоронців запобігло побиттю посла", – так описав співрозмовник видання інцидент.

Представник МЗС Польщі Мацей Вевюр підтвердив виданню факт нападу. Польська сторона висловила обурення тимчасовому повіреному у справах Росії.