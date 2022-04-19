Медведчук интенсивно дает показания, потому что хочет жить – Подоляк
Подозреваемый в госизмене пророссийский политик Виктор Медведчук, который сбежал из-под ареста, но был задержан, на допросах "интенсивно" сотрудничает с правоохранительными органами. Об этом в эфире Радио НВ сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Как выразился сотрудник Банковой, "сегодня он показания дает очень и очень интенсивно, потому что хочет жить".
"Это очень трусливый человек, который боится всего. У таких людей всегда только понты. Сегодня мы видим человека, который очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни России, ни тем более Украине", – сказал Подоляк.
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По его мнению, среди главных задач на допросах – установление причин, "как вообще такой человек, как Медведчук, который был на дне, его никто не помнил, с 2015 по 2018 год стал самым мощным медийным олигархом".
"Без помощи (и не только с российской стороны) это было бы невозможно", – подчеркнул советник главы ОП.
- Медведчук подозревается в госизмене и содействии деятельности террористической организации.
- Он был под круглосуточным домашним арестом, но сбежал в конце февраля 2022-го, когда произошло полномасштабное вторжение России в Украину. 12 апреля его задержали.
- СБУ озвучила план ФСБ по вывозу Медведчука в РФ.
- 17 апреля советник главы ОП Арестович сообщил, что он "уже дает показания, его охранники – еще интереснее".
- Задержанный обратился к Путину, чтобы его обменяли на защитников Мариуполя и мирных жителей оттуда, но Кремль не реагирует.
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