Медведчук интенсивно дает показания, потому что хочет жить – Подоляк

Подозреваемый в госизмене пророссийский политик Виктор Медведчук, который сбежал из-под ареста, но был задержан, на допросах "интенсивно" сотрудничает с правоохранительными органами. Об этом в эфире Радио НВ сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Как выразился сотрудник Банковой, "сегодня он показания дает очень и очень интенсивно, потому что хочет жить".

"Это очень трусливый человек, который боится всего. У таких людей всегда только понты. Сегодня мы видим человека, который очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни России, ни тем более Украине", – сказал Подоляк.

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По его мнению, среди главных задач на допросах – установление причин, "как вообще такой человек, как Медведчук, который был на дне, его никто не помнил, с 2015 по 2018 год стал самым мощным медийным олигархом".

"Без помощи (и не только с российской стороны) это было бы невозможно", – подчеркнул советник главы ОП.

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Евгений Пилипенко

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