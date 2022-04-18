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Арестович: Медведчук уже дает показания, его охранники – еще интереснее

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 00:59
Арестович: Медведчук уже дает показания, его охранники – еще интереснее - Фото
Медведчук при задержании (Фото из Telegram Зеленского)

Кум российского диктатора Виктор Медведчук уже дает показания правоохранителям. Кроме того допрашивают людей, которые были задержаны вместе с Медведчуком. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил в интервью Марку Фейгину по итогам 17 апреля.

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Арестовича спросили о возможных вариантах обмена Медведчука, на что он ответил, что "это непросто".

"Ну во-первых, он еще не все рассказал", – сказал советник главы ОП.

"А он рассказывает уже?", – уточнил Фейгин.

"Ну конечно же, жизнь же ж сложная штука", – ответил Арестович.

Он добавил, что профессионально допрашивать проще всего тех людей, которые сами работали в спецслужбах или в юридической сфере.

"Потому что они не замечают... в профессиональной беседе, они не замечают, где они уже начали против себя показания давать", – сказал Арестович, намекнув, что Медведчук может выдавать информацию против себя неосознанно.

Арестович добавил, что кроме самого Медведчука, задержали еще много людей, которые на него работали.

"А вот им скрывать-то в принципе нечего уже... Может, их и обменяют, но у них совсем другой интерес жизненный... Люди честно работали за деньги, а теперь такая халепа случилась. Им очень грустно и они говорят по полной. А вот из их показаний... Медведчук может даже молчать все это время", – рассказал Арестович.

  • 12 апреля СБУ задержала в Украине Медведчука, он сбежал из-под домашнего ареста по обвинению в подозрении в государственной измене.
  • 13 апреля Марченко записала обращение к Зеленскому и Эрдогану: просит освободить Медведчука. 
  • 17 апреля Медведчука арестовали без права залога.

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Наталия Медведева
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виктор медведчук Алексей Арестович
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