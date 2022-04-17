Активность Оксаны Марченко говорит о высокой ценности Медведчука для Путина – Арестович

Активные обращения Оксаны Марченко, жены арестованного кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука, с просьбами о его освобождению, говорят о том, что Медведчук имеет высокую ценность для Кремля. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 16 апреля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Марченко записала несколько видеообращений с просьбам помочь в освобождении Медведчука – в частности, к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману.

В Москве Марченко предложила обменять Медведчука на двум британцев, которых российские оккупанты якобы захватили в плен в Мариуполе.

"Все эти судорожные обращения, все эти предложения обменять на британцев и всякое такое, нам сигналят ярким сигналом, сверкающим в ночи, на котором написано: Медведчук – ценная фигура для Путина. Это очень хорошо", – сказал Арестович.

По мнению советника главы ОП, это говорит о высоком обменном потенциале Медведчука, который будет еще возрастать по ходу того, как он будет вести себя во время досудебного следствия.

"Потому что Медведчук может поступить по принципу Фокса, который отправил банде письмецо, где написал "мне одному вышака тянуть скучно"... Много факторов может быть и ценность будет нарастать стремительно", – предполагает Арестович (он напомнил об эпизоде из фильма "Место встречи изменить нельзя", когда с помощью захваченного члена банды удалось обезвредить всех ее участников).

12 апреля СБУ задержала в Украине Медведчука, он сбежал из-под домашнего ареста по обвинению в подозрении в государственной измене.

13 апреля Марченко записала обращение к Зеленскому и Эрдогану: просит освободить Медведчука.

17 апреля Медведчука арестовали без права залога.

Читайте также: Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчуков

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.