Марченко записала обращение к Зеленскому и Эрдогану: просит освободить Медведчука
13.04.2022, 17:49
Оксана Марченко (скриншот)
Жена задержанного вчера лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к Владимиру Зеленскому. Требует немедленно освободить ее мужа.
Видеообращение Марченко разместила в своих соцсетях.
Она утверждает, что Медведчук "не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию". А еще "он всегда выступал за мир и диалог". Марченко считает, что ее муж был задержан "по политическим мотивам".
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Позже Марченко опубликовала еще одно обращение – к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Просит помочь освободить Медведчука, для этого даже надела платок.
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- Медведчука задержали 12 апреля, после того как он скрылся из-под домашнего ареста и больше месяца прятался на территории Украины.
- До этого еще 11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене. По версии следствия, оба в 2015 году вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. 13 мая Печерский районный суд направил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. 9 июля его продлили до 7 сентября.
- 8 октября 2021 года Медведчуку объявлено новое подозрение – в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).
- 21 февраля 2022 года сообщалось о вывозе имущества из особняка Медведчука. По данным Bihus.Info, было выпущено решение о снятии с Медведчука браслета, что дает возможность в любое время уехать.
- 27 февраля МВД подтвердило, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.
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