Марченко записала обращение к Зеленскому и Эрдогану: просит освободить Медведчука

Жена задержанного вчера лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к Владимиру Зеленскому. Требует немедленно освободить ее мужа.

Видеообращение Марченко разместила в своих соцсетях.

Она утверждает, что Медведчук "не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию". А еще "он всегда выступал за мир и диалог". Марченко считает, что ее муж был задержан "по политическим мотивам".

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Позже Марченко опубликовала еще одно обращение – к президенту Турции Реджепу Эрдогану. Просит помочь освободить Медведчука, для этого даже надела платок.

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Уляна Букатюк

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