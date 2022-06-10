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Сравнил с террористами ИГИЛ. Подоляк о решении оккупантов убить пленных иностранцев из ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 06:42
Сравнил с террористами ИГИЛ. Подоляк о решении оккупантов убить пленных иностранцев из ВСУ - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба Офиса президента)

Не существует разницы между террористическими организациями ИГИЛ и ДНР – Россию надо признать страной-спонсором терроризма. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента и украинский переговорщик Михаил Подоляк о решении подкнотрольных России террористов в ОРДЛО убить в плену иностранных военных ВСУ.

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Подоляк напомнил, что террористы ИГИЛ публично казнили людей. Он также подчеркнул, что никаких "республик" на оккупированной части Донбасса не существует, как и "судов" в них.

По его словам решение оккупантов доказывает – разницы между террористами из ИГИЛ и ЛДНР не существует.

"Кроме одного: последних (террористические организации ЛДНР. – Ред.) содержит Россия за нефте/газовые средства некоторых стран. Россию  необходимо признать страной-спонсором терроризма", – подытожил Подоляк.

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Марк Сировой
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Донбасс казнь иностранцы пленные игил михаил подоляк
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