Подоляк напомнил об Иловайске: Теперь просить о коридоре придется РФ, но у Кремля "банкет"
30.09.2022, 16:43
Михаил Подоляк (скриншот)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в свете операции Вооруженных Сил Украины по оперативному окружению российской группировки на Лиманском направлении напомнил об Иловайской трагедии. Подоляк заявил, что теперь просить о коридоре придется оккупантам.
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"Восемь лет назад российские военные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат", – написал Подоляк.
СПРАВКА. 29 августа 2014-го российские оккупанты расстреляли выходящие по обещанному "зеленому коридору" колонны сил АТО. По официальным данным, во время Иловайской операции и последующего расстрела "коридора" погибли 366 украинских воинов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 128 – попали в плен, 42 – считаются пропавшими без вести. Это были наибольшие потери украинской армии за время войны на Донбассе до полномасштабного вторжения РФ.
- Сегодня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что операция ВСУ по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения".
- Армия России бежит на Лиманском направлении.
- В это время Путин решил объявить "российскими" временно оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
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