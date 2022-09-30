UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк напомнил об Иловайске: Теперь просить о коридоре придется РФ, но у Кремля "банкет"

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 16:43
Подоляк напомнил об Иловайске: Теперь просить о коридоре придется РФ, но у Кремля
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в свете операции Вооруженных Сил Украины по оперативному окружению российской группировки на Лиманском направлении напомнил об Иловайской трагедии. Подоляк заявил, что теперь просить о коридоре придется оккупантам.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Восемь лет назад российские военные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат", – написал Подоляк.

СПРАВКА. 29 августа 2014-го российские оккупанты расстреляли выходящие по обещанному "зеленому коридору" колонны сил АТО. По официальным данным, во время Иловайской операции и последующего расстрела "коридора" погибли 366 украинских воинов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 128 – попали в плен, 42 – считаются пропавшими без вести. Это были наибольшие потери украинской армии за время войны на Донбассе до полномасштабного вторжения РФ.
  • Сегодня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что операция ВСУ по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения".
  • Армия России бежит на Лиманском направлении.
  • В это время Путин решил объявить "российскими" временно оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Путин готовит аннексию. Что будет дальше на войне России с Украиной: три сценария

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война аннексия Лиман котел михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 