Подоляк напомнил об Иловайске: Теперь просить о коридоре придется РФ, но у Кремля "банкет"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в свете операции Вооруженных Сил Украины по оперативному окружению российской группировки на Лиманском направлении напомнил об Иловайской трагедии. Подоляк заявил, что теперь просить о коридоре придется оккупантам.

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"Восемь лет назад российские военные окружили наши войска под Иловайском. Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат", – написал Подоляк.

СПРАВКА. 29 августа 2014-го российские оккупанты расстреляли выходящие по обещанному "зеленому коридору" колонны сил АТО. По официальным данным, во время 29 августа 2014-го российские оккупанты расстреляли выходящие по обещанному "зеленому коридору" колонны сил АТО. По официальным данным, во время Иловайской операции и последующего расстрела "коридора" погибли 366 украинских воинов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 128 – попали в плен, 42 – считаются пропавшими без вести. Это были наибольшие потери украинской армии за время войны на Донбассе до полномасштабного вторжения РФ.

Сегодня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что операция ВСУ по окружению российской группировки на Лиманском направлении находится на "этапе завершения".

Армия России бежит на Лиманском направлении.

В это время Путин решил объявить "российскими" временно оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

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Оксана Житнюк

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