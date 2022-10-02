Потери России в Украине с начала войны превысили 60 000 человек – Генштаб

Армия России за 1 октября потеряла в Украине около 500 военных, 23 танка, восемь пушек, один вертолет. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 60 110 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери в субботу противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 60 110 (+500) человек ликвидировано,

→ танков – 2377 (+23),

→ боевых бронированных машин – 4975 (+26),

→ артиллерийских систем – 1405 (+8),

→ РСЗО – 337 (+1),

→ средств ПВО – 176 (0),

→ самолетов – 264 (0),

→ вертолетов – 227 (+1),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6),

→ крылатых ракет – 246 (0),

→ кораблей/катеров – 15 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 3796 (+10),

→ спецтехники – 131(0).

Утром 21 сентября Кремль объявил о мобилизации в России. Агрессор собирается бросить против Украины от сотен тысяч до миллиона и больше новых солдат.

1 октября ВСУ выбили российские войска из Лимана в Донецкой области.

Андрій Водяний

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