UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Потери России в Украине с начала войны превысили 60 000 человек – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2022, 09:42
Потери России в Украине с начала войны превысили 60 000 человек – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Армия России за 1 октября потеряла в Украине около 500 военных, 23 танка, восемь пушек, один вертолет. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 60 110 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Наибольшие потери в субботу противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 60 110 (+500) человек ликвидировано,
→ танков – 2377 (+23),
→ боевых бронированных машин – 4975 (+26),
→ артиллерийских систем – 1405 (+8),
→ РСЗО – 337 (+1),
→ средств ПВО – 176 (0),
→ самолетов – 264 (0),
→ вертолетов – 227 (+1),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6),
→ крылатых ракет – 246 (0),
→ кораблей/катеров – 15 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 3796 (+10),
→ спецтехники – 131(0).

Потери России в Украине с начала войны превысили 60 000 человек – Генштаб
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война потери
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 