Потери России в Украине с начала войны превысили 60 000 человек – Генштаб
Армия России за 1 октября потеряла в Украине около 500 военных, 23 танка, восемь пушек, один вертолет. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 60 110 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Наибольшие потери в субботу противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 60 110 (+500) человек ликвидировано,
→ танков – 2377 (+23),
→ боевых бронированных машин – 4975 (+26),
→ артиллерийских систем – 1405 (+8),
→ РСЗО – 337 (+1),
→ средств ПВО – 176 (0),
→ самолетов – 264 (0),
→ вертолетов – 227 (+1),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6),
→ крылатых ракет – 246 (0),
→ кораблей/катеров – 15 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 3796 (+10),
→ спецтехники – 131(0).
- Утром 21 сентября Кремль объявил о мобилизации в России. Агрессор собирается бросить против Украины от сотен тысяч до миллиона и больше новых солдат.
- 1 октября ВСУ выбили российские войска из Лимана в Донецкой области.
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