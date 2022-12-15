У Путина решили наращивать производство техники за счет снижения качества — Генштаб

В России решили наращивать собственное производство военной техники и вооружений за счет снижения качества. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, на сегодняшний день стратегические задачи России ограничились полным захватом Донецкой и Луганской областей.

Он отметил, что для обеспечения количественного превосходства в вооружениях и технике на поле боя Кремль наращивает показатели собственного производства техники за счет снижения качества продукции.

Также страна-оккупант активируют заключение договоров с другими государствами о поставках вооружений.

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Дмитро Гриниченко

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