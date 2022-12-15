У Путина решили наращивать производство техники за счет снижения качества — Генштаб
В России решили наращивать собственное производство военной техники и вооружений за счет снижения качества. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, на сегодняшний день стратегические задачи России ограничились полным захватом Донецкой и Луганской областей.
Он отметил, что для обеспечения количественного превосходства в вооружениях и технике на поле боя Кремль наращивает показатели собственного производства техники за счет снижения качества продукции.
Также страна-оккупант активируют заключение договоров с другими государствами о поставках вооружений.
- Во временно оккупированных Ровеньках Луганской области продолжается принудительная мобилизация, подразделения Росгвардии проводят облавы и закрывают въезды в город.
- В Беларусь прилетели носители ракет "Кинжал" МиГ-31К и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, сообщил Громов.
- В районе Бахмута террористы из частной военной компании Вагнера угрожают своим боевикам казнью за отступление, заявляли в ВСУ.
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