В Луганске на территории кожвендиспансера лечат раненых боевиков ЧВК Вагнера — Генштаб
Во временно оккупированном Луганске на территории местного кожно-венерологического диспансера лечат раненых боевиков из частной военной компании Вагнера. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что противник продолжает использовать гражданские медицинские учреждения на оккупированных территориях для лечения раненых военнослужащих и наемников.
Подтверждено огневое поражение позиций оккупантов в районе Вербового Запорожской области 12 декабря — уничтожено до десяти единиц вооружения и техники разных видов.
За минувшие сутки украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения россиян и три удара по позициям зенитных ракетных комплексов.
Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и восемь районов расположения личного состава РФ.
- В районе Бахмута террористы из частной военной компании Вагнера угрожают своим боевикам казнью за отступление.
- 1 ноября сообщалось, что Пригожин продолжает усиливать свои политические позиции внутри РФ, позволяет себе критиковать чиновников и олигархов для увеличения собственного влияния.
- В Украине погибли сотни заключенных, завербованных Пригожиным в ЧВК Вагнера.
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