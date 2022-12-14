В Луганске на территории кожвендиспансера лечат раненых боевиков ЧВК Вагнера — Генштаб

Во временно оккупированном Луганске на территории местного кожно-венерологического диспансера лечат раненых боевиков из частной военной компании Вагнера. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что противник продолжает использовать гражданские медицинские учреждения на оккупированных территориях для лечения раненых военнослужащих и наемников.

Подтверждено огневое поражение позиций оккупантов в районе Вербового Запорожской области 12 декабря — уничтожено до десяти единиц вооружения и техники разных видов.

За минувшие сутки украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения россиян и три удара по позициям зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и восемь районов расположения личного состава РФ.

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Дмитро Гриниченко

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