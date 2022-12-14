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В Луганске на территории кожвендиспансера лечат раненых боевиков ЧВК Вагнера — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 18:31
В Луганске на территории кожвендиспансера лечат раненых боевиков ЧВК Вагнера — Генштаб - Фото
Российские боевики (Фото: ресурс оккупантов)

Во временно оккупированном Луганске на территории местного кожно-венерологического диспансера лечат раненых боевиков из частной военной компании Вагнера. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что противник продолжает использовать гражданские медицинские учреждения на оккупированных территориях для лечения раненых военнослужащих и наемников. 

Подтверждено огневое поражение позиций оккупантов в районе Вербового Запорожской области 12 декабря — уничтожено до десяти единиц вооружения и техники разных видов. 

За минувшие сутки украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения россиян и три удара по позициям зенитных ракетных комплексов. 

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и восемь районов расположения личного состава РФ. 

Читайте также: Минобороны: Уголовники РФ бунтуют против войны, отсюда заявления об униженном Пригожине 

Дмитро Гриниченко
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