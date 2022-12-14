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Минобороны: Уголовники РФ бунтуют против войны, отсюда заявления об "униженном" Пригожине

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 14:31
Минобороны: Уголовники РФ бунтуют против войны, отсюда заявления об
Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)

Криминальный мир РФ бунтует против использования заключенных в войне против Украины, отсюда заявления "авторитетов" о том, что собственник частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин был "унижен" в тюрьме. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр

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По ее словам, регулярные войска России имеют низкую мотивацию, а поэтому противник использует наемников ЧВК и осужденных, которых мотивировали возможным освобождением. 

"Криминальный мир России с этим уже не соглашается, они не готовы к этому. Мы видели информацию криминальных "авторитетов" РФ о том, что Пригожин был "унижен в тюрьме". Это означает, что все, кто с ним воюет автоматически становится "униженным" по их уголовной традиции", — сказала Маляр.

Она отметила, что подобная информация говорит о том, что российский криминалитет бунтует и говорит властям, что не стоит использовать его в войне.

"В России есть определенные есть рамки, криминалитет не воюет за государство, так сложилось с 1920-х годов, выходит, что РФ нарушает эти законы", — резюмировала замминистра. 

Читайте также: Уголовник из ЧВК Вагнера получил "орден мужества". Он сидел за убийство двух женщин — ВИ 

Дмитро Гриниченко
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война чвк вагнера минобороны евгений пригожин Анна Маляр
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