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Генштаб: В Луганской области продолжают принудительную мобилизацию. Идут облавы Росгвардии

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 11:36
Генштаб: В Луганской области продолжают принудительную мобилизацию. Идут облавы Росгвардии - Фото
Алексей Громов (Фото: Генштаб ВСУ)

Во временно оккупированных Ровеньках Луганской области продолжается принудительная мобилизация, подразделения Росгвардии проводят облавы и закрывают въезды в город. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, на оккупированных территориях продолжается очередная волна принудительной мобилизации. 

На прошлой неделе подразделения Росгвардии проводили облавы,  чтоб искать мужчин призывного возраста для их дальнейшей мобилизации в ряды 2-го армейского корпуса оккупационных войск.

Он отметил, что во время облав все въезды и выезды в город были перекрыты. 

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Дмитро Гриниченко
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война луганская область генштаб Алексей Громов принудительная мобилизация
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