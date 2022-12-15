Генштаб: В Луганской области продолжают принудительную мобилизацию. Идут облавы Росгвардии

Во временно оккупированных Ровеньках Луганской области продолжается принудительная мобилизация, подразделения Росгвардии проводят облавы и закрывают въезды в город. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, на оккупированных территориях продолжается очередная волна принудительной мобилизации.

На прошлой неделе подразделения Росгвардии проводили облавы, чтоб искать мужчин призывного возраста для их дальнейшей мобилизации в ряды 2-го армейского корпуса оккупационных войск.

Он отметил, что во время облав все въезды и выезды в город были перекрыты.

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Дмитро Гриниченко

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