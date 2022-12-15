Генштаб: В Луганской области продолжают принудительную мобилизацию. Идут облавы Росгвардии
Во временно оккупированных Ровеньках Луганской области продолжается принудительная мобилизация, подразделения Росгвардии проводят облавы и закрывают въезды в город. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, на оккупированных территориях продолжается очередная волна принудительной мобилизации.
На прошлой неделе подразделения Росгвардии проводили облавы, чтоб искать мужчин призывного возраста для их дальнейшей мобилизации в ряды 2-го армейского корпуса оккупационных войск.
Он отметил, что во время облав все въезды и выезды в город были перекрыты.
- Российские оккупанты хотят провести крупное наступление в январе-феврале, надеясь на мобилизацию, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- В Донецке россияне начали мобилизацию женщин, чтобы восполнить высокие потери личного состава.
- Начальник ГУР Буданов заявил, что в России мероприятия по мобилизации не прекращались, но масштабная волна начнется ориентировочно через месяц.
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